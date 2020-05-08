В Челнах полиция выявила подростка-сутенера

В Набережных Челнах полиция выявила владельца подпольного сайта по предоставлению интим-услуг. Им оказался 15-летний школьник.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратился 20-летний официант, который онлайн оплатил услуги жрицы любви, однако девушку не дождался. Полиция выяснила, что владелец сайта проживает в Оренбурге, им оказался 15-летний школьник.

Информация о «предприимчивом» подростке передана в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства. Родителям молодого «сутенера» грозит штраф за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего сына, передают "Челнинские известия».

