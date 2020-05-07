Итоги дня: когда в Татарстане отменят самоизоляцию, как Казань отпразднует 9 Мая и сделка по Сбербанку

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 мая.

Власти Татарстана рассказали, при каких условиях можно будет начать ослабление режима самоизоляции. Однако когда это будет, в казанском Кремле еще не знают. Не знают конкретных дат и в московском: президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не может сказать, когда начнется снятие ограничений.



За сутки в республике выявили еще 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 1 415. Кроме того, вирус был выявлен у шести татарстанцев, прибывших из Турции. Они прилетели накануне в Уфу и уже оттуда были переправлены в санаторий «Ливадия» под Казанью.



В Татарстане идет подготовка к празднованию Дня Победы. Большинство мероприятий пройдут онлайн, но будут и привычные формы, например акция «Георгиевская ленточка», или новые, но вполне реальные акции «Парад у дома ветерана» и «Фронтовая бригада».



В Казани уже репетируют обещанный Путиным воздушный парад. Полноценный парад пока отложили на две возможные даты: в конце июня или начале сентября. Кроме того, 8 мая по улицам столицы РТ проедет танк Т-34. Салют на 9 Мая покажут по телевизору.



КАМАЗ начнет выпускать грузовики экологического класса Евро-6.



Центробанк и правительство РФ заключили акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Кабмин будет получать не менее 50% прибыли банка в виде дивидендов. Также он сможет направлять в Набсовет банка четырех представителей, одним из которых станет сотрудник ЦБ.



Индекс самоизоляции в Казани опустился до рекордного показателя в 1,4 балла.

Собянин решил продлить режим самоизоляции в Москве до конца мая. Это значит, что в регионах, отстающих от столицы по темпам развития эпидемии, карантин продержится еще дольше.

