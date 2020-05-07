Полицейские задержали казанца, который передвигался по городу с липовой справкой

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Полицейские задержали казанца, который передвигался по городу со справкой от несуществующей фирмы.

Так, 23 апреля на въезде в столицу Татарстана полицейские остановили «фольксваген» под управлением 37-летнего жителя города. Он представил правоохранителям справку установленного образца, сведения о которой были внесены в соответствующую базу данных.

Однако при проверке выяснилось, что документ подписан индивидуальным предпринимателем, не зарегистрированным в реестре, и его ИНН принадлежит другому юридическому лицу. Спустя несколько часов казанца задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Он признался, что не работает в данной организации и справку для передвижения по городу выписал самостоятельно. На него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

По решению Приволжского районного суда города Казани на правонарушителя наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили в республиканском оперштабе.