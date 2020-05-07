Стоимость нефти Brent выросла на 7,1%

Стоимость июльского фьючерса нефти сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 7,1%, достигнув отметки в $31,82 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13.38 мск.

К 13.45 мск стоимость этого сорта замедлила рост и торговалась на уровне $31,69 за баррель (+6,6%). В свою очередь, нефть марки WTI росла на 6,8% — до $27,35 за баррель, пишет ТАСС.

На фоне дорожающей нефти рубль в ходе валютных торгов Мосбиржи укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара опускался до 73,94 рубля (-0,9%), а курс евро — до 79,7 рубля (-1%).

Напомним, накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ожидает среднюю стоимость нефти в 2020 году на уровне $30 долларов за баррель.