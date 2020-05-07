ВЦИОМ назвал основные источники тревоги россиян

Результатами опроса ВЦИОМ на сегодняшнем заседании экспертного клуба «Волга» поделился директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин.

Во-первых, спикер указал на то, что основным источником тревог для россиян сейчас является ситуация в стране и мире. Оказалось, что людей гораздо меньше беспокоит происходящее в месте их проживания и даже в их жизни.

Вместе с тем, данные ВЦИОМ показывают, что борьба с пандемией в стране оценивается большинством как «скорее эффективная».

Также 40% опрошенных, оценивая изменения режима труда в условиях пандемии, заявили, что они «работают, как и раньше». 12% перешли на удаленную работу, 11% частично работают из дома и частично из офиса, 9% не работают в связи с самоизоляцией, без сохранения заработной платы, 3% сообщают о том, что они были уволены или попали под сокращение.

— Также мы составили рейтинг страхов россиян, попросив оценить их вероятность возникновения тех или иных проблем в их жизни. На первом месте находится страх роста социальной несправедливости и неравенства между людьми. На втором месте — развитие эпидемии инфекционных заболеваний. Третье место занимает страх снижения доходов. Далее идет рост цен на товары и услуги, затем разгул преступности, а на последнем месте — конфликты в семье, — резюмировал Кирилл Родин.

Ранее эксперты оценили уровень тревожности в российском обществе выше, чем в кризис 1998 года.