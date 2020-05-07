Главное к утру: страховые гарантии медикам, стройки во время пандемии и мечта «ребенка войны»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 7 мая.
- Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Согласно указу, в случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2,7 млн рублей.
- Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрия Смородинова, умершего от COVID-19, добавили в общероссийский список памяти. Это список, в котором содержатся имена медработников, погибших во время исполнения своих служебных обязанностей в период пандемии коронавируса.
- В рамках акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной» артисты выступили под окнами дома 81-летней жительницы Татарстана. Волонтеры вместе с театром русской песни «Ворожея» приехали к дому пожилой женщины Нины Ивановны Лабутовой в селе Сеитово. Под окнами артисты исполнили ее любимые песни.
- Татарстан вошел в список регионов, где ожидаются наибольшие потери доходов от налогов в 2020 году. Помимо республики, в абсолютной величине потери убытки также ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях.
- Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов рассказал, как отрасль переживает эпидемию коронавируса. По его словам, темпы строительства в республике снижаться не будут. Крупных застройщиков поддержит государство. Например, госкорпорация ДОМ.РФ будет выкупать непроданные квартиры в домах, сданных до июля 2021 года.
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