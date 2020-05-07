Apple запустила веб-версию Apple Music

Компания Apple запустила веб-версию своего стримингового сервиса Apple Music.

В ней доступны все основные функции, которые есть в приложении для ПК и iOS, а также все вкладки из приложения: «Медиатека», «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск». На Apple Music подписано свыше 60 млн человек, он доступен в 167 странах.

Бета-версию сервиса запустили в сентябре 2019 года. В ней нельзя было оформить подписку, также она не поддерживала «умные» плей-листы и не было возможности синхронизировать библиотеку с приложением на смартфоне.

Ранее Аpple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 для разработчиков.

