Минниханов в Арском районе ознакомился с ходом строительства детсада и туристическим маршрутом «Путь Тукая»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Арский район республики с рабочей поездкой. Он проверил, как идет посевная, ознакомился с ходом строительства нового детсада и возложил цветы к памятнику павшим во время Великой Отечественной войны.

Минниханов встретился с аграриями района. Как доложил глава Арского района Ильшат Нуриев, засеяно 3 480 га, в том числе яровые зерновые — 3 100 га, ячмень — 3 100 га. Однолетние травы и кормосмесь — 380 га, передает пресс-служба президента РТ.

Глава республики призвал работников сельхозотрасли использовать каждый погожий день. В то же время он напомнил о необходимости беречь себя и близких на фоне развития пандемии коронавируса.

Также Минниханову представили проект «Тукай юлы» («Путь Тукая») — культурно-паломнический, экологический, пешеходный, велосипедный, конный маршрут. Он должен способствовать развитию внутреннего туризма в республике.

В селе Наласа Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства нового здания детского сада на 40 мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года.

В этом же селе президент Татарстана возложил цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.