В Челнах на открытой площадке загорелась прессованная бумага — фото

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах пожарные ликвидируют возгорание на открытой площадке. Столб чёрного дыма был виден из многих районов города.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы сегодня, в 17:31.

На место происшествия — открытую площадку в Арматурном проезде, 17/1 прибыли четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава.

Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие строения также нет.

Горела прессованная бумага на площади 300 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.