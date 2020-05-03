В Челнах на открытой площадке загорелась прессованная бумага — фото
В Набережных Челнах пожарные ликвидируют возгорание на открытой площадке. Столб чёрного дыма был виден из многих районов города.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы сегодня, в 17:31.
На место происшествия — открытую площадку в Арматурном проезде, 17/1 прибыли четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава.
Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие строения также нет.
Горела прессованная бумага на площади 300 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
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