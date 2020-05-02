В Челнах из горящего дома вывели пятерых человек

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах пожарные спасли пятерых человек из 12-этажного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел вчера вечером в доме по адресу Цветочный Бульвар, 11Б. На двенадцатом этаже одноподъездного двенадцатиэтажного многоквартирного жилого дома горели вещи. Едкий черный дым не давал эвакуироваться жильцам. При помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пожарные вывели по лестничному маршу из квартир 12-го этажа пятерых человек. Детей среди них не было.

В результате никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

