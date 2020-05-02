В Татарстане мужчину хотят привлечь к уголовной ответственности за призыв к протестным акциям

Фото: Реальное время

Полицейские в Альметьевске установили личность мужчины, который призывал в социальных сетях выйти на улицы города с протестом против режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемый написал комментарий с призывом «объединиться всем на авто, по 10-20 машин, ехать и блокировать» посты, где полицейские проверяют наличие пропусков. После этого его запись начали комментировать и другие участники сообщества. Наутро, переосмыслив свой поступок, комментарий был удален.

Тем не менее полицейские установили личность комментатора. Им оказался житель Альметьевска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков».