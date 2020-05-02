В Татарстане мужчину хотят привлечь к уголовной ответственности за призыв к протестным акциям
Полицейские в Альметьевске установили личность мужчины, который призывал в социальных сетях выйти на улицы города с протестом против режима самоизоляции.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемый написал комментарий с призывом «объединиться всем на авто, по 10-20 машин, ехать и блокировать» посты, где полицейские проверяют наличие пропусков. После этого его запись начали комментировать и другие участники сообщества. Наутро, переосмыслив свой поступок, комментарий был удален.
Тем не менее полицейские установили личность комментатора. Им оказался житель Альметьевска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков».Общество Татарстан
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