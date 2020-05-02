Ирек Файзуллин сдал анализы на COVID-19 после заражения Якушева

Первый замглавы минстроя РФ Ирек Файзуллин, который ранее возглавлял министрство строительства Татарстана, сдал анализы на коронавирус после подтверждения диагноза главы ведомства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Как сообщает РИА «Новости», положительных проб среди руководства ведомства пока больше не выявлено.

Ранее стало известно, что глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом и были госпитализированы.

