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Ким Чен Ын появился на публике после сообщений о болезни

07:42, 02.05.2020
Ким Чен Ын появился на публике после сообщений о болезни
Фото: @OliverHotham

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как утверждает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын присутствовал на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.

Ранее одной из главных тем апреля наряду с пандемией коронавируса стало здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Появились слухи о неудачной операции на сердце северокорейского лидера и даже о его скоропостижной кончине.

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