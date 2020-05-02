Умерших в Москве от коронавируса татар похоронили в чувашском селе

В Чувашии похоронили двух татар, которые скончались от коронавирусной инфекции в Москве. Похороны прошли в селе Урмаево.

По данным «Татар-информ», 42-летняя женщина работала медсестрой, мужчина был старше 50 лет. Оба они уехали в Москву ради большего заработка, чтобы обеспечить свои семьи.

Ранее стало известно о второй смерти от коронавирусной инфекции в Набережных Челнах.