Главное к утру: разрешение тренировок на улице, иск АСВ и пожар в многоэтажке
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 30 апреля.
- Правительство Татарстана дополнило список причин, по которым жители республики могут выходить из дома. Среди целей для получения пропуска в РТ теперь появятся занятия спортом. Пункт №12 гласит: «индивидуальное занятие физической культурой/спортом на открытом воздухе».
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, согласно которому россияне могут выехать из страны, если у них есть гражданство другой страны или вид на жительство в других государствах. Согласно документу, выехать из страны можно будет только один раз.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову и других руководителей банка «Спурт». Всего ведомство потребовало взыскать с них 4,68 млрд рублей. Заявление направлено в Арбитражный суд РТ.
- В Апастово нашли тело местного предпринимателя. По предварительным данным, он покончил с собой. Суицид бизнесмен совершил в ночь на воскресенье, 26 апреля. Тело нашли в бане его дома.
- Вечером в среду, 29 апреля, в Казани произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Портовой. Спасены восемь человек. Погиб один человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым