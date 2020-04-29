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Итоги дня: пропуск для спорта, боящаяся чипирования мать из Лениногорска и ФАС против Татпотребсоюза

19:00, 29.04.2020
Итоги дня: пропуск для спорта, боящаяся чипирования мать из Лениногорска и ФАС против Татпотребсоюза
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 апреля:

  • В Татарстане появится новый пункт в системе получения пропусков для выхода на улицу. В скором времени жители республики смогут заниматься спортом.
  • В Татарстане мать с двумя детьми сбежала в лес, опасаясь чипирования. Она заставила детей жить в шалаше и питаться листьями. Возбуждено уголовное дело. Женщину могут лишить родительских прав.
  • Татарстанское управление ФАС возбудило административное дело в отношении Татпотребсоюза. Причиной послужила рекомендация повысить цены на социальные сорта хлеба на 10%.
  • Центробанк выпустил памятную монету к 100-летию ТАССР. Монета выполнена из серебра 925-й пробы. Ее номинал — 3 рубля.
  • В Казани воздух стал значительно чище за время режима самоизоляции. Например, концентрация оксида азота снизилась на 77,8%, а диоксида азота — на 42,9%. Однако транспорта на улицах города становится больше, а значит, растет и уровень загрязнения.
  • Аналитики назвали самые угоняемые в России модели автомобилей. В топе оказались Сadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander.
  • В Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе по борьбе с распространением инфекции рассказали подробности о новых заболевших.
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