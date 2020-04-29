«Вот здесь, где галочка». «Ак Барс» анонсировал продление Зарипова
«Ак Барс» оригинальным способом анонсировал продление контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Пресс-служба клуба опубликовала фотографию, где генеральный менеджер команды Рафик Якубов изображен рядом с картонным «капитаном Татарстана». Пост сопровождает надпись: «Вот здесь, где галочка».
Агент Юрий Николаев, представляющий интересы Даниса Зарипова, уже подтвердил информацию, что «Ак Барс» продлил контракт с нападающим.
СпортХоккей Татарстан
Вот здесь, где галочка pic.twitter.com/rU557HetC4— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 29, 2020
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