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«Вот здесь, где галочка». «Ак Барс» анонсировал продление Зарипова

18:43, 29.04.2020
«Вот здесь, где галочка». «Ак Барс» анонсировал продление Зарипова
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» оригинальным способом анонсировал продление контракта с нападающим Данисом Зариповым.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию, где генеральный менеджер команды Рафик Якубов изображен рядом с картонным «капитаном Татарстана». Пост сопровождает надпись: «Вот здесь, где галочка».

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы Даниса Зарипова, уже подтвердил информацию, что «Ак Барс» продлил контракт с нападающим.

СпортХоккей Татарстан
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