В Казани полицейские погнались за мужчиной без маски — видео

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В Казани полицейские вышли в рейд по магазинам и проверили, как покупатели соблюдают ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кадры попали в соцсети.

Так, на одном моменте полицейские зашли в небольшой магазинчик. Внутри был покупатель без маски. Страж порядка сообщил ему, что в таком случае гражданину придется проехать в отделение. Покупатель сначала попросил предоставить документы, затем вышел из магазина и, не долго думая, побежал.

«Марат, Марат, ну ты дурак, что ли? Ну куда ты побежал?» — сказала женщина на видео.