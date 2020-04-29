Жительница Татарстана, приютившая девочку от «матери-кукушки», проиграла суд по удочерению

Фото: кадр видео Первого канала

Жительница Набережных Челнов, которая судилась за право удочерения девочки, оставленной матерью ей на обеспечение, проиграла суд. Черлакский районный суд Омской области признал опекуном ребенка родную бабушку.

Тем не менее Снегур не намерена сдаваться. Она не хочет расставаться с девочкой, которую уже считает родной, и намерена временно переехать с семьей в рабочий поселок Черлак, чтобы ее дети и приемная девочка имели возможность общаться. Также женщина планирует обжаловать приговор районного суда.

Напомним, что история началась в 2016 году. Тогда жительница Омска Инна Свекольникова нашла в соцсетях жительницу Челнов Юлию Снегур и рассказала, что у нее не хватает средств на воспитание ребенка. Челнинка в свою очередь была готова взять девочку себе. Мать отвезла дочь в другой город и оставила на попечение чужой женщины. При этом женщины даже оформили некую «доверенность» на ребенка сроком на три года.

