В МВД попросили у ЦБ доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать их о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В своем обращении Колокольцев отметил, что в результате недобросовестных действий граждане и государство теряют миллиарды рублей. В МВД подготовили изменения в законодательство для исправления ситуации, передают «Известия» содержание письма.

В самом Центробанке выступили против идеи главы МВД. Там отметили, что при первых признаках преступления в банках об этом оперативно сообщается правоохранителям, передает «Интерфакс».