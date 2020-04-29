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Синоптики Татарстана обещают порывистый ветер и мокрый снег

05:34, 29.04.2020
Синоптики Татарстана обещают порывистый ветер и мокрый снег
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 29 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах возможен мокрый снег. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый сильный 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем термометры будут колебаться от +9°С до +14°С. В Казани они покажут от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит 10—13 градусов тепла.

Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Общество Татарстан
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