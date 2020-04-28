Итоги дня: продление выходных, в Татарстане скончался первый пациент с COVID-19, задержание ректора КХТИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 апреля.
- Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов России объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Таким образом, выходными с сохранением зарплаты объявлены 6, 7 и 8 мая
- Сегодня стало известно, что 27 апреля в челнинской горбольнице №2 умер семидесятилетний мужчина. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и стал первым в РТ скончавшимся от этой болезни.
- В Казани снова задержали ректора КНИТУ-КХТИ. На этот раз Следком подозревает уже Сергея Юшко. Правоохранители инкриминируют ученому незаконное получение зарплаты на 7 млн рублей.
- «Татнефть» снизит добычу нефти на 20%, компания остановит порядка 40% от эксплуатационного фонда скважин. Все это придется сделать в рамках новой сделки с ОПЕК+.
- Строительство Большого Казанского кольца идет в соответствии с графиком. К 30 августа планируется открыть трамвайное движение по кольцу.
- Профессор КФУ рассказал, когда в Казань придет жара. По его мнению, ждать теплых дней можно уже в майские праздники.
- Группа Sollers приостановит производство на совместном предприятии с Ford в Елабуге на время корпоративного отпуска с 12 по 26 мая.
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