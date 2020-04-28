В казанском Кремле объяснили выдачу лекарств пациентам с заболеваниями сердца

В Татарстане выдача лекарственных препаратов для пациентов с заболеваниями сердца не приостанавливалась. Как уточнила «Реальному времени» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, финансироваться это будет из федерального бюджета.



Она заметила, что соответствующее обращение Татарстан уже направлял. То есть теперь обеспечение необходимыми лекарствами будет осуществляться за счет федерального бюджета, а не регионального, как ранее.

Кроме того, как заметила Галимова, расширен перечень категорий заболеваний и лекарственных препаратов.

Напомним, ранее на официальном портале правовой информации республики был опубликован документ, согласно которому власти Татарстана временно ограничивают выдачу бесплатных лекарств, предназначенных для пациентов с заболеваниями сердца. Теперь до 31 декабря 2022 года медикаменты исключены из перечня болезней, при которых врачи могут выписывать бесплатные лекарства.

