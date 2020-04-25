Минниханов: мы пока не имеем права идти на смягчение режима самоизоляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в кабмине РТ констатировал, что ограничительные меры не вызывают восторга у населения, но власти пока не имеют права идти на смягчение режима самоизоляции, так как количество заразившихся продолжает расти.

Он отметил, что необходимо взять на контроль контакты с соседними регионами, в том числе Ульяновская область, Башкирия и др. По его словам, необходимо совместно с Роспотребнадзором по РТ отработать контакты тех лиц, которые въезжают в республику, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане выросло до 491 человека.

Ранее Минниханов в беседе с бизнес-сообществом онлайн уже заявлял, что пока нет возможности снять ограничения из-за пандемии коронавируса.