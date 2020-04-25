Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и ветер до 24 м/с

В субботу, 25 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Метеорологи предсказывают дождь, локально сильный; местами возможна гроза.

Ветер юго-западный ночью умеренный, утром, днем и вечером местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально до 24 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 7—12 градусов выше ноля, но в восточных районах возможно потепление до +16°С. В Казани столбики термометра будут колебаться от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах воздух прогреется до 10—12 градусов тепла.

Утром местами на дорогах может образоваться гололедица.