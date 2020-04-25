Инвесторы могут подать иск к Мосбирже на 1 млрд рублей

Инвесторы считают, что потеряли деньги при обрушении нефтяных котировок из-за политики Московской биржи. Они намерены подать иск на 1 млрд рублей.

К коллективному иску планируют присоединиться около 150 инвесторов, рассказали в юридической компании Milton Legal.

20 апреля цены на майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории ушли в отрицательную зону.

«Московская биржа и брокеры, предоставляющие доступ на биржу, оказались совершенно не готовы к этому, и торги были приостановлены на планке $8,84 за баррель», — приводит ТАСС сообщение компании.

В итоге участники торгов не могли повлиять на сделки и потеряли около $46,47 на каждом барреле. Инвесторы считают, что понесли убытки именно из-за неподготовленности Московской биржи. Кроме того, Мосбиржа и брокеры своевременно не предупредили своих клиентов о том, что цена на контракты может опуститься ниже нулевой отметки, добавили юристы.

Напомним, в понедельник, 20 апреля, котировки нефти WTI упали до отрицательных значений. Московская биржа приостановила торги, но определила, что ценой исполнения фьючерсного контракта станет цена соответствующего фьючерса, которая будет определяться биржей NYMEX.





