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В Татарстане мужчина утонул, упав с телеги в реку

00:32, 25.04.2020
В Татарстане мужчина утонул, упав с телеги в реку

Татарстанское следственное управление проверяет обстоятельства гибели жителя Аксубаевского района. Его тело было обнаружено в реке Большая Сульча у поселка Мюд утром 23 апреля.

По предварительной версии, 56-летний мужчина ехал на телеге через заброшенный мост. Телега перевернулась, и пассажир упал в ледяную воду, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Утром местные жители нашли недалеко от места трагедии лошадь, а затем обнаружили и погибшего.

Происшествия Татарстан
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