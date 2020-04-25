В Татарстане мужчина утонул, упав с телеги в реку

Татарстанское следственное управление проверяет обстоятельства гибели жителя Аксубаевского района. Его тело было обнаружено в реке Большая Сульча у поселка Мюд утром 23 апреля.

По предварительной версии, 56-летний мужчина ехал на телеге через заброшенный мост. Телега перевернулась, и пассажир упал в ледяную воду, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Утром местные жители нашли недалеко от места трагедии лошадь, а затем обнаружили и погибшего.