В Татарстане мужчина утонул, упав с телеги в реку
Татарстанское следственное управление проверяет обстоятельства гибели жителя Аксубаевского района. Его тело было обнаружено в реке Большая Сульча у поселка Мюд утром 23 апреля.
По предварительной версии, 56-летний мужчина ехал на телеге через заброшенный мост. Телега перевернулась, и пассажир упал в ледяную воду, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Утром местные жители нашли недалеко от места трагедии лошадь, а затем обнаружили и погибшего.Происшествия Татарстан
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