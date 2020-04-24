В Татарстане с начала года приставы взыскали долги по алиментам на 70 млн рублей

Татарстанские судебные приставы за первые 3 месяца 2020 года взыскали долги по алиментам в размере 70 млн рублей. Разыскать удалось 420 неплательщиков алиментов.

Часть из них уже приступили к выплатам, сообщают в пресс-службе татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов.

По итогам I квартала 2020 года более 800 граждан из-за неуплаты алиментов лишены прав на управление транспортными средствами.

Более 800 должников за неуплату алиментов привлечены к административной ответственности. Еще 260 человек стали фигурантами уголовных дел о неуплате алиментов.

По данным УФССП по РТ «среднестатистический» неплательщик алиментов — мужчина в возрасте 30—42 лет. Среди женщин, задолжавших по алиментам, также преобладают лица в возрасте 30—42 лет.