Итоги дня: Путин об автопроме, тест на коронавирус от КФУ и снос школы в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 апреля.
- Гендиректора КАМАЗа Сергей Когогин предложил Владимиру Путину меры поддержки автопрома. Одним из самых эффективных приемов глава челнинского автогиганта считает перенос запланированных на 2021 и 2022 годы госзакупок транспорта на ближайшие месяцы. Президент также мыслит в этом направлении, поскольку он в итоге поручил разработать меры, которые увеличат спрос на автомобили со стороны госструктур и компаний с госучастием.
- В Казанском федеральном университете проверили тест на коронавирус, разработанный в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. Тестирование занимает несколько часов и не требует специализированной иммунологической лаборатории.
- В Казани взялись за снос бывшей школы на улице Нурсултана Назарбаева, построенной в 1912 году. Возмущение этим высказала помощник президента РТ Олеся Балтусова.
- В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за возможной грозы и сильного ветра. По прогнозам Гидрометцентра РТ, дожди в республике продолжатся до среды.
- Скончался председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер. С 1952 по 1972 год он работал в нефтяной отрасли Татарстана.
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