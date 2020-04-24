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Тележурналист Глеб Пьяных оценил работу властей Татарстана

09:09, 24.04.2020 1
Тележурналист Глеб Пьяных оценил работу властей Татарстана
Фото: youtube.com

Скандально известный тележурналист и видеоблогер Глеб Пьяных о своем «рейтинге кретинизма губернаторов» и прогнозе снятия карантинных мер в России оценил меры, принятые в Татарстане в борьбе с коронавирусом.

Пьяных отметил, что и раньше замечал эффективную работу властей. Но признался, что это его не удивляет, он больше бы удивился, если бы власти, напротив, ничего не делали.

— Я это замечал 10 лет назад, 5 лет назад. Я видел, что у вас эффективная власть, которая очень хорошо выигрывает федеральные тендеры. Объявляют какую-нибудь программу: «Дадим вам на то, на это». И разные регионы, ленивые, бездарные, плохо управляемые, даже не могут подготовить проекты и подать заявки в федеральные структуры для того, чтобы получить эти деньги.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:55
    Да мы татары такие.Трудолюбивые.
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