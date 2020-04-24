Трамп заявил, что солнечный свет способен убить коронавирус

Президент США заявил, что коронавирус COVID-19 погибает от воздействия солнечного света за короткое время.

На брифинге с журналистами Трамп заявил, что мощное воздействие ультрафиолета или просто очень мощного света способно уничтожить коронавирус всего за минуту.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту»,— цитирует его «Коммерсант». Однако президент США не объяснил, на чем основана его теория.

Сейчас в США насчитывается 869 тысяч случаев заражения. От коронавируса там скончалось более 42 тысяч человек.