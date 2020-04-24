В Татарстане выросли продажи антипохмельных лекарств

Татарстан оказался в числе регионов, на которые больше всего приходятся продажи лекарственных препаратов, снимающих похмельный синдром. Всего в России продажи антипохмельных лекарств увеличились на 82,4%.

В частности, на республику приходится 2,4% всех продаж. Также «антипохмелины» стали пользоваться популярностью в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Нижегородской области.

Общая стоимость проданных в 2020 году лекарств составила 580 млн рублей, что на 22% больше, чем в 2019 году, передает ТАСС.