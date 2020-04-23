Рафаил Ишматов: «Уход Сергеева — серьезная потеря для «Салавата Юлаева»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов прокомментировал возможный отъезд защитника уфимской команды Артема Сергеева в НХЛ.

«Сергеев был очень полезной боевой единицей для команды в эти два сезона. Он отличался самоотверженностью и желанием отдаваться игре в каждом матче и на каждом участке площадки. Трудно сказать, насколько ему удастся показать себя в НХЛ, но для обороны Уфы его уход — серьезная потеря», — считает Ишматов.

Ранее появилась информация, что Сергеев покинет «Салават Юлаев» и переберется в один из клубов НХЛ. По некоторым данным, этой командой является «Флорида». Действующий контракт защитника с «Салаватом» заканчивается 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне Сергеев провел за уфимцев 53 матча в регулярном первенстве КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф защитник провел все 6 матчей в серии с омским «Авангардом», но результативными действиями не отметился.

Интересы Сергеева представляет агент Игорь Ларионов, которого рассматривают на роль главного тренера уфимского клуба.

Рафаил Ишматов дважды возглавлял «Салават Юлаев» — с 1991 по 1999 год и с 2004 по 2005 год. В его тренерской карьере есть победа с молодежной сборной России в 2003 году.