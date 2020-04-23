Главное к утру: кредиты предпринимателям, пропуска в регионах и «Зулейха...» без татар
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 апреля.
- Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ — руководителя Главного военного следственного управления СК России Александра Сорочкина. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
- В Татарстане 48 предпринимателям одобрили беспроцентные кредиты на общую сумму 104 млн рублей для выплаты минимальной заработной платы сотрудникам. Кредиты предоставят Сбербанк и ВТБ. Сумма займа определяется следующим образом: 1 минимальный размер оплаты труда (в Татарстане — 12,13 тыс. рублей) и социальные взносы за полгода умножаются на количество сотрудников, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов выделил Татарстан в числе регионов, освоивших федеральные субсидии. «Ряд регионов обеспечили высокий уровень контрактации и использования ресурсов мартовской дотации, причем не просто перечислили эти средства медицинским учреждениям, а приняли и оплатили уже готовое медицинское оборудование», — сказал он, уточнив, что речь идет о Татарстане, Дагестане, Нижегородской области и Чечне.
- Платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 российском регионе. Напомним, что сейчас цифровые пропуска действуют в Татарстане, а также в Москве, Московской области. Система будет работать на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое уже используют в Подмосковье.
- Татарские общественные организации Милли меджлис (парламент) татарского народа, Шура аксакалов (Совет старейшин) и Всетатарский общественный центр выпустили совместное заявление, в котором осуждают показ по федеральному каналу сериала «Зулейха открывает глаза». Общественники обратили внимание на то, что в фильме нет ничего татарского — ни в женщинах, ни в мужчинах. «Татарского духа и языка тоже нет».
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