Главное к утру: испытание вакцины, продление ОМС и Бекмамбетов-волонтер
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 апреля.
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана сообщил о том, что продлил срок действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования. Теперь они действуют до 31.12.2020 независимо от указанного в них срока.
- Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» не очерняет историю страны, а наоборот, даже в более мягкой форме рассказывает о периоде раскулачивания.
- С 23 апреля в Великобритании начнутся испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Оксфорде, на людях. «Выделено 20 миллионов фунтов стерлингов оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний… И я рад сообщить, что вакцины начнут испытываться на людях уже с этого четверга», — заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.
- Страны-участники ОПЕК в ходе телеконференции обсудили ситуацию на нефтяном рынке. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне упала в ходе торгов до $6,55 за баррель, а цена июньского фьючерса Brent опустилась ниже $18 за баррель.
- Режиссер Тимур Бекмамбетов попробовал себя в качестве волонтера татарстанского маркетплейса KazanExpress.
Общество Татарстан
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