Итоги дня: очаг COVID-19 на фабрике Челнов, прибытие туристов в Казань, новый прогноз по коронавирусу в РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 апреля.
- За сутки в Татарстане зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 280. При этом в республике излечились 30 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего в России за сутки число заболевших выросло на 5 642 человека и достигло в сумме 52 763 случаев.
- В Альметьевске сотрудница «Почты России» обвиняется в присвоении 217 тыс. рублей, предназначенных для выплаты пенсий жителям района. По версии следствия, 34-летняя сотрудница Альметьевского межрайонного почтамта УФПС «Татарстан Почтасы» присвоила около 217 тыс. рублей, вверенных ей для выдачи пенсий. Свою вину она не признала.
- Президент РТ Рустам Минниханов в беседе с бизнес-сообществом онлайн заявил, что пока нет возможности снять ограничения из-за пандемии коронавируса. «Эта неделя показывает рост по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому снимать ограничения мы пока не можем. Ждем следующую неделю, все будет зависеть от того, какие будут показатели по распространению вируса», — сказал Рустам Минниханов.
- Эксперты компании InnoSTage выпустили новый прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Татарстане. Теперь аналитики прогнозируют его на 28 мая. На этот момент при отсутствии самоизоляции в Татарстане будет насчитываться около 25 тысяч заразившихся. Если карантинные меры не дадут нужного результата, то эта цифра будет вдвое меньше — 12,3 тысячи случаев заражения. При наилучшем сценарии эксперты прогнозируют меньше 7 тысяч заболевших коронавирусом в республике.
- Два самолета привезут в Казань россиян, эвакуируемых из-за границы. Казанский аэропорт ожидает прибытия рейсов из Антальи и Гоа. Самолеты привезут 198 пассажиров, которых разместят в санаториях «Ливадия» и «Васильевский». Там туристы проведут две недели на карантине. В частности, один из самолетов с туристами из Антальи уже приземлился в аэропорту «Казань».
- Глава Сбербанка Герман Греф высказал свой взгляд на решение российских властей не выплачивать россиянам прямую помощь в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Он предположил, что у правительства нет возможностей выплатить гражданам деньги.
- Уполномоченный по искусственному интеллекту РТ Булат Замалиев вошел в лонг-лист самых перспективных молодых россиян по версии Forbes. Замалиев вошел в номинанты на попадание в топ-30 в категории «Управление».
Булат является автором социального проекта «Цифровая деревня».
- Татарстанское управление Роспотребнадзора заявило об очаге коронавирусной инфекции на челнинской кондитерской фабрике «Акульчев». Владелец предприятия Сергей Акульчев рассказал «Реальному времени», как были выявлены 14 заболевших COVID-19. Челнинский бизнесмен подчеркнул, что кондитерская фабрика, как пищевое производство, не прекращала работу.
- С сегодняшнего дня в Татарстане на режим полной изоляции переходят социальные учреждения закрытого типа. Один месяц сотрудники социальных служб будут проживать вместе с пациентами без контактов с внешней средой.
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