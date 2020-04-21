МЧС по РТ выпустило штормовое предупреждение об очень сильном ветре

Фото: МЧС по РТ

МЧС по РТ опубликовало штормовое предупреждение. С 6 до 18 часов 21 апреля на территории республики Татарстан будет «очень сильный ветер».

В ближайший час до конца дня местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается очень сильный северо-восточный, восточный ветер порывами до 26 м/с. Прогноз об опасном метеорологическом явлении подготовило ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».