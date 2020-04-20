Итоги дня: очереди у почты, новые заболевшие COVID-19, ухудшение погоды
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 апреля.
- В Казани заметили очереди у почтовых отделений. Пожилые горожане пришли за пенсиями и оплатить коммунальные услуги. В пресс-службе «Почты России» сообщили, что всячески пытаются убедить стариков в необходимости оставаться дома. Почтальоны разносят пенсии и пособия, но не все готовы их ждать.
- В Татарстане выявили новые случаи заражения коронавирусом. Теперь число заболевших в республике достигло 230 (+39 за сутки). Всего в России за сутки прибавилось 4 268 больных COVID-19.
- Синоптики прогнозируют метели, сильный ветер, дождь и снег на ближайшие три дня. Если во вторник температура воздуха в отдельных районах еще может подняться до +18°С, то в последующие дни будет заметно холоднее.
- В России предложили приравнять работающих мигрантов к гражданам страны и выплачивать им пособия во время пандемии.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил автономный блок интенсивной терапии РКБ и ситуационный центр Республиканского центра медицины катастроф, действующий на базе республиканской больницы.
- В Казани традиционный праздничный салют в честь Дня Победы отменять не станут. Он состоится пройдет, несмотря на запрет массовых мероприятий.
- Совет директоров «Татнефти» предложил акционерам не выплачивать остатки дивидендов по итогам 2019 года по обыкновенным акциям. А вот по привилегированным акциям рекомендовано направить по 1 рублю на бумагу.
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