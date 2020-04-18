ФК «КАМАЗ» выделил 180 продуктовых наборов многодетным семьям

Футбольный клуб «КАМАЗ» поучаствовал в благотворительной акции в поддержку челнинских семей с четырьмя и более детьми на время режима самоизоляции.

Для этих целей командой было выделено 180 продуктовых наборов. Руководство города поблагодарило «КАМАЗ» за проявленную инициативу.

В нынешнем сезоне ПФЛ челнинский клуб набрал 32 очка и после 17 матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье».

Напомним, Набережные Челны стали лидером среди российских городов по росту обращений в службы занятости. Число поисков в автограде выросло в 7,3 раза.