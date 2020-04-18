Минниханов поручил жестче контролировать рост цен

Президент Татарстана на субботнем совещании поручил жестче работать по контролю изменения цен.

Минниханову доложили о значительном превышении цен по ряду продукции. На что президент РТ выразил позицию: необходимо немедленное реагирование оперативных групп.

«Я дал поручение первому вице-премьеру Рустаму Нигматуллину. Мы должны быстро реагировать на подобные случаи. Смотреть и оптовое звено, и розницу. Следует привлечь соответствующих специалистов. Прокурор все поручения даст. Через розницу мы сразу увидим, как и откуда он получил товар. Такую же работу необходимо организовать на местах», — сказал президент РТ.