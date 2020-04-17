Итоги дня: ситуация с коронавирусом в Татарстане, левые номера в Сбербанке и продолжение критики «Зулейхи»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 апреля.
- На сегодня в Татарстане количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло 144. При этом выросло и число излечившихся пациентов, теперь 24 человека избавились от вируса. По данным оперштаба, 10 из 16 новых заболевших проходят лечение на дому. Стало известно, что среди заболевших есть и студент КФУ.
- О том, как Татарстан противостоит коронавирусу, президент республики Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину. Президент РТ рассказал о перепрофилировании больниц, лабораториях и освоении денег из бюджета.
- Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались на то, что в настройках конфиденциальности появились неизвестные номера. Они обратили внимание, что эти номера привязаны к их картам как дополнительные. В Сбербанке уверяют, что это старые номера клиентов.
- Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на призывы татарстанского отделения партии «Коммунисты России» прекратить показ сериал «Зулейха открывает глаза». Она назвала позицию критиков «губительной для искусства в целом». На критику ответил и режиссер сериала Егор Анашкин, заявивший, что не планировал затрагивать в картине политику. А вот автор романа Гузель Яхина сказала, что больше не хочет отвечать на возмущенные реплики.
- В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- А глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов рассказал, как в республике пройдут ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, 8 июня проведут первый экзамен для выпускников, а 9-го — для девятиклассников.
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