Россияне смогут пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия до 1 июля

Россияне смогут до 1 июля использовать банковские карты, срок действия которых истекает, без перевыпуска, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Это делается в рамках решений, принимаемых в ситуации с распространением нового коронавируса.

Кроме того, банки смогут открывать счета для МСП дистанционно и работать с физическими лицами, у которых истек срок действия паспорта, передает «Интерфакс».

Ранее глава банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ на предстоящем совете директоров основным вариантом рассмотрит снижение ключевой ставки.

