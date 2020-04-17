Россияне смогут пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия до 1 июля
Россияне смогут до 1 июля использовать банковские карты, срок действия которых истекает, без перевыпуска, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Это делается в рамках решений, принимаемых в ситуации с распространением нового коронавируса.
Кроме того, банки смогут открывать счета для МСП дистанционно и работать с физическими лицами, у которых истек срок действия паспорта, передает «Интерфакс».
Ранее глава банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ на предстоящем совете директоров основным вариантом рассмотрит снижение ключевой ставки.
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