В Казани заведение общепита оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

В Казани заведению общепита выписали 100-тысячный штраф за нарушение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Так, 14 апреля сотрудники отдела экономической безопасности МВД РФ проверили заведение питания, расположенное в центре города. Выяснилось, что реализация продукции посетителям производится через кассовую зону внутри помещения.

Таким образом, организуется скопление граждан в одном месте. На основании собранных материалов правоохранители открыли административное производство по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

16 апреля Вахитовский суд Казани назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, передает оперштаб республики.

Ранее в Альметьевске закрыли кафе, которое принимало посетителей во время режима самоизоляции.