Следком провел обыски по делу о «мертвом» пони в республиканской конноспортивной школе

Обыски в рамках дела о мошенничестве прошли сегодня в Республиканской конноспортивной школе и дома у директора этого учреждения. Как утверждают источники «Реального времени», поводом для возбуждения дела стала информация о списании живого питомца школы как мертвого.



По версии следствия, в 2018 году пони по кличке Анапа по документам признали мертвым, а на деле продали некоему предпринимателю из Марий Эл всего за 10 тысяч рублей — в шесть раз дешевле реальной стоимости. Ущерб бюджету республики предварительно оценен в 60 тысяч рублей.

Как выяснило «Реальное время», о фиктивной смерти пони и целой серии фактов деятельности отдельно взятого бюджетного учреждения в Следком по РТ заявили несколько работников конноспортивной школы. Они усматривают в действиях своего непосредственного начальства целый букет злоупотреблений.

Впрочем, пока дело возбуждено лишь по одному эпизоду и в отношении неустановленных лиц.

Контактный телефон учебно-спортивного учреждения не отвечает.