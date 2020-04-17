Главное к утру: прибытие рейса из Бангкока, новые объекты в центре и кому можно за рубеж
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 17 апреля.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список россиян, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса. К тем, кого уже определяло предыдущее распоряжение, добавлены военные, работники атомной отрасли, граждане, следующие для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.
- В Казань прилетели россияне, застрявшие ранее в Таиланде. Борт из Бангкока прибыл, чтобы оставить в столице Татарстана туристов из различных регионов страны. Далее самолет отправился в Уфу, где сойдут оставшиеся пассажиры.
- По итогам марта 2020 года в Татарстане зарегистрировано 1 565 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). По подсчетам аналитиков Росреестра это на 97% больше, чем в январе и на 31% больше, чем в феврале. В I квартале в республике было зарегистрировано 1 209 ДДУ с использованием эскроу.
- Временный управляющий татарстанского АО «Аммоний» объявил о проведении первого собрания кредиторов. В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции оно пройдет в заочной форме. На повестке дня 13 вопросов, среди которых и вопрос о выборе следующей процедуры банкротства, следует из сообщения управляющего, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
- Комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях при президенте РТ одобрила 10 объектов, которые хотят построить в Казани, и два — на острове-граде Свияжске.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым