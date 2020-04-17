В Татарстане ожидается сильный ветер и до +10°С

В пятницу, 17 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем синоптики предсказывают дождь.

Ветер юго-западный сильный порывами до 15—20 м/c, утром и днем местами до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +5°С до +10°С. В Казани термометры покажут от +6°С до +8°С. Такая же температура прогнозируется и в Набережных Челнах.