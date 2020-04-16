Итоги дня: перенос парада Победы, льготная ипотека под 6,5%, нарушения в Татарстане на 3,8 млрд рублей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 апреля.
- Президент России Владимир Путин перенес проведение парада Победы в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он объявил на совещании с правительством. Парад и остальные мероприятия, в том числе акция «Бессмертный полк», состоятся позже в этом году. Конкретных дат пока нет.
- Счетная палата РТ отчиталась в Госсовете о своей работе за 2019 год. Общий объем выявленных нарушений составил 3,8 млрд рублей, что на 409 млн рублей больше предыдущего года. Впрочем, замечено, что динамика на вырост не связана с ухудшением финансовой дисциплины: нарушений больше не стало. Просто дороже стоят объекты, по которым выявлены нарушения и недостатки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Группа компаний InnoSTage разработала математические модели, которые прогнозируют темп развития новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Татарстане. Оптимистичный вариант, очевидно, возможен только при соблюдении режима самоизоляции и ограничительных мер, которые официально действуют в РТ с конца марта. По данным модели, пика нужно ждать между 11 и 18 мая — тогда в Татарстане заболеют 12 800 человек.
- За последние сутки в Татарстане зафиксирован 21 новый случай заражения, то есть общее число заболевших увеличилось до 128. В целом в России за сутки выявили 3 488 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией «Яндекс» запускает тестирование на коронавирус на дому. Пока услуга доступна только жителям Москвы, входящим в группу риска. В дальнейшем система расширит свои возможности и станет доступна и другим категориям граждан в других регионах РФ.
- Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья класса комфорт со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство.
- В Казани планируют создать новый маршрут для пешеходов и велосипедистов, который соединит парк Горького с набережной Казанки, Госпитальным садом и набережной озера Кабан.
- Чулпан Хаматова рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода сериала «Зулейха открывает глаза». «Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — рассказала она в интервью телеканалу «Дождь». Актрису поддержал заслуженный артист Татарстана, актер Марат Башаров.
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