Главное к утру: прогнозы о пике пандемии, доходы депутатов и меры по возвращению жителей РТ

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«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 апреля



По итогам 2019 года наиболее высокий доход среди депутатов Госсовета РТ задекларировал председатель совета директоров АО «Ядран-ойл» Ирек Салихов. Он отчитался о заработанных 177,5 млн рублей. Его супруга внесла в семейную копилку еще 1,3 млн рублей. Депутат владеет пятью земельными участками на 7,3 тыс. кв. м. Салихову также принадлежит жилой дом (226,4 кв. м), четыре нежилых помещения и шесть машино-мест. В его отчетности также указаны квартиры площадью 76,7 и 78,6 кв. м и автомобили Mercedes-Benz V 220 d 4 Matic и Porsche Cayenne Turbo.

Аналитики подсчитали, что пик пандемии коронавируса в Татарстане придется на 27 мая. К этому времени в республике могут заразиться COVID-19 почти 360 тысяч человек, а смертность может достигнуть 200 пациентов в сутки.





Если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, то COVID-19 одновременно могут болеть до 25 тысяч человек, а при худшем сценарии заболеваемость составит до 300 тысяч человек, рассказал руководитель направления бизнес-решений группы компаний InnoSTage Федор Селезнев.