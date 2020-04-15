Казанским подросткам предъявили 10 «закладок» с марихуаной

Фото: "Реальное время"

В Казани отдали под суд двух подростков 16 и 17 лет. Они обвиняются в покушении на наркосбыт, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в январе 2020 года один из парней получил, договорившись через интернет, не менее 11,75 гр. марихуаны, затем оба расфасовали наркотик и сделали 10 «закладок» в Кировском районе Казани. О местонахождении доз они должны были сообщить пока неустановленному лицу. Однако до реализации наркотика дело не дошло — парней задержали, найденную у них марихуану изъяли.

Также силовики обнаружили шесть тайников, а позже нашли и четыре оставшихся, после анализа данных в мессенджере одного из «закладчиков».

Младший из парней вину в преступлении признал. Старший ждет суда под домашним арестом.