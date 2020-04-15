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В Татарстане возбудили дело за вызов скорой помощи к якобы больной коронавирусом

15:09, 15.04.2020
В Татарстане возбудили дело за вызов скорой помощи к якобы больной коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

12 апреля в Альметьевске ранее судимая девушка 1997 года рождения сообщила в скорую помощь, что в одном из домов по улице Гагарина в Альметьевске проживает 65-летняя женщина, которая болеет коронавирусом. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что вызов был ложным. Девушка пояснила, что на такой поступок ее подтолкнули личные неприязненные отношения — соседка часто жалуется участковому на нее, что она нигде не работает.

Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении нее составлен административный материал по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Татарстан
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